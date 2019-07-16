  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

الرئيس السيسي

بحضور الرئيس.. تخريج دفعة جديدة بمعهد ضباط الصف المعلمين

هواوي

خطوة جريئة للصين لغزو الأسواق الأوروبية

العدل

"العدل" يحذر من تعيين "المعلم" للمنتخب: هؤلاء أفضل

طائرة

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية بغزة

التل الكبير

"السيسي" يصل لـ"التل الكبير" لتخريج دفعة ضباط جديدة

البشير

نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

الوقوف بعرفة

السعودية تكشف موعد "عيد الأضحى"

"الغضبان": أنا الوحيد الذي لم يسمح بهذا الشيء

الحياة السياسية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: "أنا الراجل الوحيد الذي فعل هذا الشيء"

#

عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء

#

أنا الوزير الوحيد الذي فعل هذا الشيء دون تراجع

#

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتصدي للنووي الإسرائيلي

المحور

بور سعيد

الغضبان

توكتوك

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في منظومة التحول الرقمي ببورسعيد أغسطس المقبل.

 وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" بأن هناك طفرة في الاستثمار السياحي في بورسعيد، وتم تنفيذ أكبر المشروعات السياحية بها.

 وتابع: "بورسعيد المحافظة الوحيدة في مصر التي لا يوجد بها توك توك، أنا الوحيد الذي لم يسمح بهذا الشيء ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية
» مسن يغتصب فتاة ويجبرها على الأفلام الإباحية
» إصابة 20 شخصًا في حادث مروري بالجيزة
» جنوب السودان ينشر "السلام" بالكوميديا
» عامل يقتل آخر للخلاف على قائمة المنقولات
» "معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا
» "رسالة رومانسية" تكشف حقيقة انفصال أنغام عن زوجها
» حيلة إيرانية لتسوية الاتفاق النووى مع أوروبا
» رفضت أسرته الخطوبة.. فانتحر
» باكستان تفتح مجالها الجوى أمام جميع الرحلات

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب