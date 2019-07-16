"الغضبان": أنا الوحيد الذي لم يسمح بهذا الشيء

16 يوليه 2019 - 10:22 ص

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في منظومة التحول الرقمي ببورسعيد أغسطس المقبل.



وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" بأن هناك طفرة في الاستثمار السياحي في بورسعيد، وتم تنفيذ أكبر المشروعات السياحية بها.



وتابع: "بورسعيد المحافظة الوحيدة في مصر التي لا يوجد بها توك توك، أنا الوحيد الذي لم يسمح بهذا الشيء ".

