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فرج عامر:

حسن شحاتة مديرًا فنيا للمنتخب

الرياضة

شحاتة
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أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة تولى حسن شحاتة، قيادة المنتخب الوطني المصري خلفا للمكسيسى خافير أجيرى.

وهنأ فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، لتوليه مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني .

 ودون عامر تهنئة لحسن شحاته بتولي الإدارة الفنية للمنتخب: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه ، ويعطي كافة الصلاحيات ".

 كان المنتخب الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد الخسارة في دور الـ 16 بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، حيث تمت إقالة خافير أجيري مدرب المنتخب السابق عقب الاخفاق الأفريقي.


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