  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
صورة

تطور سريع بمياه الخليج.. قارب مفخخ بطريق مدمرة بريطانية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

مصر

"الديهي": الإخوان سبب الفتنة بين المصريين والجزائريين

الرئيس السيسي

بحضور الرئيس.. تخريج دفعة جديدة بمعهد ضباط الصف المعلمين

هواوي

خطوة جريئة للصين لغزو الأسواق الأوروبية

العدل

"العدل" يحذر من تعيين "المعلم" للمنتخب: هؤلاء أفضل

طائرة

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية بغزة

التل الكبير

"السيسي" يصل لـ"التل الكبير" لتخريج دفعة ضباط جديدة

البشير

نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

الوقوف بعرفة

السعودية تكشف موعد "عيد الأضحى"

صادم.. ممثلة عربية تصور نفسها "عارية"

الصفحة الأخيرة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

انهيار فنانة شهيرة على الهواء لسبب صادم

#

نرمين الفقي وريهام حجاج تثيران الجدل بصورة عارية

#

إدانات عربية وإسلامية لاستهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية

#

ملكة جمال عربية: إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها

انستجرام

عارية

لاميتا فرنجية

أثارت صورة عارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث نشرت  مؤخراً صورة جريئة جداً عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

فقد ظهرت لاميتا في الصورة مستلقية على السرير والجزء العلوي منها من دون ملابس، ويبدو انها متواجدة في جزيرة ميكونوس اليونانية حيث تقضي عطلتها.

ولاقت الصورة استحسان البعض الا ان البعض الآخر انتقدها لجرأتها الزائدة.

ومن الملاحظ ان لاميتا تقوم مؤخراً بنشر عدد من الصور بالمايوه ولا مشكلة لديها بذلك.

يُذكر ان لاميتا متزوجة وهي أم لولد وكانت عارضة أزياء ووصيفة أولى في ملكة جمال لبنان، كما كان لها تجارب تمثيلية، وحالياً دخلت مجال تصميم الأزياء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تمنع شرب الشاي والقهوة في هذه الأماكن
» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية
» مسن يغتصب فتاة ويجبرها على الأفلام الإباحية
» إصابة 20 شخصًا في حادث مروري بالجيزة
» جنوب السودان ينشر "السلام" بالكوميديا
» عامل يقتل آخر للخلاف على قائمة المنقولات
» "معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا
» "رسالة رومانسية" تكشف حقيقة انفصال أنغام عن زوجها
» حيلة إيرانية لتسوية الاتفاق النووى مع أوروبا
» رفضت أسرته الخطوبة.. فانتحر
» باكستان تفتح مجالها الجوى أمام جميع الرحلات

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب