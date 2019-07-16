تصرف صادم من فنانة شهيرة مع الخادمات

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متابعات-علا خطاب

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كشفت الفنانة السورية كندة علوش أنها لا تسمح للخادمات والمربيات بالتدخل في شؤون ابنتها "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، وتمنعهن من لمسها؛ فيما كشفت سر تغيبها عن الفن لفترة طويلة بعد ولادتها لابنتها.

وأوضحت كندة علوش: "هي أول مولود لي، لذلك أريد أن أمنحها كل وقتي، فمن حقها علي أن أظل أعتني بها حتى تبلغ قرابة العام ونصف العام أو العامين" .

وأضافت: "أنا في البيت لا أسمح لأيٍّ من العاملات، سواء من مربيات أم خادمات لمس «حياة» أو التدخل في أي من شؤونها، فقط أمي وزوجي الوحيدان اللذان يساعدانني في أمور طفلتي" .


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