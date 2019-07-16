هبوط مثير لطائرة يونانية

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طائرة هبو\

متابعات حنان حمدتو

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مشهد خطير أظهره مقطع فيديو لطائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.

وبما أن مدرج المطار قصير جدا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر، تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.



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