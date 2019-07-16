نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

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النظام

البشير

100بئر دهب

ذكرت وسائل إعلام محلية فى السودان، عن قضية جديدة لرموز نظام الرئيس المعزول السابق عمر البشير، وهى استيلائهم على كميات كبيرة من آبار الذهب بمناطق التعدين.

ونوهت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم"الثلاثاء" عن استيلاء عناصر من النظام المخلوع على"100" بئر ذهب بمناطق التعدين في ولاية البحر الأحمر .

وأبلغ مهندسون بمنطقة تربايو العجوز التابعة لمحلية هيا عن تغول عناصر تابعة للنظام المخلوع بينهم نظاميون بالمعاش آخر لا يزال بالخدمة على”100″ بئر يمتلكها المعدنون منذ العام 2007م بموقع الخط الأحمر .

وقال المهندس صاحب بئر عبدالله أبو سن في تصريحاتٍ صحفية، إنه قبل حوالي 3 سنوات حضرت قوة نظامية على رأسها لواء وقامت بطرد المعدنين من آبارهم وسلمتها لمدنيين يتبعون للنظام البائد، وأضاف أن الآبار كانت تنتج كميات كبيرة من الذهب .

وأضاف أن تلك العناصر اختفت على نحو مفاجئ عقب سقوط النظام بعد أن نهبت كميات كبيرة من الذهب، وشدد على أنهم رجعوا الى استلام الآبار بحالتها الراهنة وتفاجأوا بإرسال تلك العناصر لمعدنين آخرين لعمل تسوية معهم لمغادرة الآبار .


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