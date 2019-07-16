» رد ناري من فنانة شهيرة على تصريحها المهين للخادمات

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كندة علوش

رفضت الفنانة السورية كندة علوش التصريحات المنسوبة لها بشأن عدم السماح للخادمات بلمس ابنتها.

وقالت "كندة" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "نشر على لساني (لاأسمح للخادمات بلمس ابنتي)".

وأضافت: "أولاً أنا لااستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل وماقلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها)".

وأردفت: "ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها ولكني وحدي من أعتني بكل مايخص ابنتي".

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