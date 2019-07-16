رئيس الزمالك يوبخ ضيوف برنامجه .. ويعتذر للشعب الجزائري

16 يوليه 2019 - 06:42 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على ضيوف برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور .



واستضاف البرنامج كل من "جمال حمزة" و أحمد رؤوف حيث أعلن الأخير تشجيعه لمنتخب السنغال ضد المنتخب الجزائري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.



وهاجم "مرتضى" ضيف برنامجه: "نادي الزمالك لا يدعم إلا المنتخب الجزائري ، فنحن نلقى معاملة ممتازة من الأشقاء في الجزائر".



وتسائل مستنكراً " ما علاقتنا بالسنغال لندعمها؟".



وواصل " اعتذر لجماهير الجزائر عن هذا الخطأ ، الزمالك وجماهيره خلفكم فى النهائي".



وأنهى " أتمنى فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية".

