  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:01 ص
بحث متقدم
حفيظ دراجي

تسريب فيديو لحفيظ دراجي بعد تأهل الجزائر للنهائي .. ماذا فعل؟

منفذ جريمة الفيوم

قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يوبخ ضيوف برنامجه .. ويعتذر للشعب الجزائري

خالد الجراح

وزير داخلية الكويت يفجر مفاجأة خلية الإخوان المضبوطة

مرتضى منصور

مرتضى يوجه رسالة محرجة لمحمد صلاح .. فما هي؟

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء بسبب محمد صلاح

موجة حارة

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على جريمة قتل مُشرَّد بسبب "كانز"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يحذر من مخطط إخواني خطير بأمم إفريقيا

الكويت

صحيفة كويتية تكشف معلومات مثيرة عن خلية الإخوان

وزير داخلية الكويت يفجر مفاجأة خلية الإخوان المضبوطة

عرب وعالم

خالد الجراح
خالد الجراح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"الديهي": الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة.. وسيتم تسليمهم جميعا لمصر

#

إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

#

شقيق فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

خالد الجراح

ألمح وزير الداخلية الكويتي أمس إلى أن سلطات بلاده تعتقد بوجود "متسترين" على الخلية الإخوانية المضبوطة هناك.

وقال وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، أمام مجلس الوزراء إن الجهات الرسمية في بلاده تواصل التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على الخلية الإخوانية.

وأشار وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، أمام جلسة مجلس الوزراء، إلى أن عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر.

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وجار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» القصة الكاملة للقاصر التي قتلت شابا دفاعا عن شرفها
» إليسا تفجر مفاجأة مدوية عن غيابها عن "ذا فويس"
» فنان شهير يثير الجدل بعد رسمه وشم "كلب" على كتفه
» رد ناري من فنانة شهيرة على تصريحها المهين للخادمات
» فجر السعيد: ضربة معلم من الملك سلمان
» الكشف عن أولى صفقات الزمالك "المدوية"
» الزمالك يتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم
» "جريشة" حكمًا لمباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا
» الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس في نهائي"كان 2019"
» المشرف على التنسيق يحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر الخطير
» قرار هام بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب