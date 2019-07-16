  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء بسبب محمد صلاح

موجة حارة

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على جريمة قتل مُشرَّد بسبب "كانز"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يحذر من مخطط إخواني خطير بأمم إفريقيا

الكويت

صحيفة كويتية تكشف معلومات مثيرة عن خلية الإخوان

مجلس النواب

«تزويغ» النواب يهدد بإسقاط عضويتهم

أطباء (أرشيفية)

الأطباء الاستثنائيون هل يحلون أزمة العجز؟

سياحة روس

إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

كلوب

مفاجأة.. «كلوب» يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

بالفيديو..

أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء بسبب محمد صلاح

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

#

شاهد.. أول فيديو لاقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

#

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

#

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، يعد ثالث أفضل لاعب بالعالم بعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.
وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الحظ لم يوفق منتخب مصر، لكن لا نستطيع القسوة على صلاح، فسيظل فخرنا»، متابعًا: «لن نسمح لأحد بالإساءة لـ صلاح، فهو بطل أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي لعامين متتالين، ويرفع اسم مصر عاليا».
وأضاف موسى: «محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ العالم العربي، وما زال المشوار أمامه طويلا بالملاعب».
ووجه «موسى» رسالة إلى «صلاح» قائلاً: «لا تقلق، أنت تعلم جيدا هؤلاء الغاضبين، ومئات الملايين تدعمك، فلا تنزعج من القلة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم
» "جريشة" حكمًا لمباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا
» الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس في نهائي"كان 2019"
» المشرف على التنسيق يحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر الخطير
» قرار هام بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي
» قرارات هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها
» تعرف على مقار "تظلمات" الثانوية العامة
» تقرير أممي: 820 مليون جائع في العالم 2018
» 95 % للطب.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة
» اتهامات فساد جديدة لرئيس «الكاف»
» ضربة موجعة للسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب