أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء بسبب محمد صلاح

16 يوليه 2019 - 01:39 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، يعد ثالث أفضل لاعب بالعالم بعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.



وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الحظ لم يوفق منتخب مصر، لكن لا نستطيع القسوة على صلاح، فسيظل فخرنا»، متابعًا: «لن نسمح لأحد بالإساءة لـ صلاح، فهو بطل أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي لعامين متتالين، ويرفع اسم مصر عاليا».



وأضاف موسى: «محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ العالم العربي، وما زال المشوار أمامه طويلا بالملاعب».

