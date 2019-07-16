» "جريشة" حكمًا لمباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

16 يوليه 2019 - 12:10 ص

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، للحكم المصري، جهاد جريسة، مسؤولية إدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بين منتخبي تونس نيجيريا.



ويعاون جريشه مواطنه محمود أحمد كمال كمساعد أول، والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان، والبتسواني جوشوا بوندو حكمًا رابعًا.

وتقام المباراة بعد غد الأربعاء على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان المنتخب التونسي قد خسر مباراة نصف النهائي للبطولة القارية أمام السنغال بهدف نظيف.