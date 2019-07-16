الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة ستبدأ غدًا، وستستمر لمدة 48 ساعة.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء يوم الإثنين، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة.
وأشار إلى أن نسب الرطوبة ستنخفض عن الأسبوع الماضي، متابعًا: "درجة الحرارة هتكون عالية ولكن مش هنحس بيها زي الأسبوع الماضي"، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.


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