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هذا ما قاله "أديب"عن بث جلسات البرلمان على الهواء

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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ثمن الإعلامي عمرو أديب، إعلان رئيس مجلس النواب إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء خلال دور الانعقاد القادم، وهو الخامس والأخير للمجلس.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "آن الآوان بقا نشوف الجلسات.. ولو ذاعوا الجلسات يبقوا مشكورين".
وقد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سيشهد عودة البث المباشر للجلسات العامة.
وقال "عبدالعال"، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين: "أعدكم ببث الجلسات في الدور المقبل".


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