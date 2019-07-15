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المشرف على التنسيق يحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر الخطير

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المصريون ـ متابعات

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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن وضع الحد الأدنى لالتحاق الطلاب بالكليات ليست في يد القائمين على التنسيق ولكن بيد الطلاب أنفسهم، مضيفًا: «لو فيه كلية عاوزة 100 طالب واتقدملها 1000 طالب بناخد الأعلى مجموع فقط، وبالتالي فإن الكلية تنسيقها بيكون عالي، والتنسيق عرض وطلب».
وأضاف «عطا»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TeN»، أنه سيتم فتح باب التنسيق أمام المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد 21 يوليو الجاري، على أن يتم غلقه الخميس 25 يوليو، مؤكدًا أن القائمين على مكتب التنسيق يراجعون حاليا الكليات مع وضع دليل معلومات للطلاب لمعرفة طرق التسجيل.
وتابع: «الطلاب بيستعجلوا في تسجيل الرغبات وده شيء غلط جدًا، ومفيش حد من الطلاب ينخدع بالكيانات الوهمية، عشان وقت التنسيق بتتعلق إعلانات ويقولك المعهد الفلاني، ودي كلها أمور نصب طالما مش موجودة في الكليات اللي بتنزل للطلاب في الرغبات»، مناشدًا الطلاب بالتقدم للمعاهد والجامعات الرسمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والموجودة على موقع الوزارة.
وأشار «عطا»، إلى أن هناك كليات جديدة سيتم وضعها ضمن التنسيق العام الجاري مثل كليات الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية، و3 كليات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وكليات الصناعة والطاقة بقويسنا، وغيرها.


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