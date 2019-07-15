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متحدث "الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع الأساسية

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم حدوث زيادة بأسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدي البلد" اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت علي توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 شهور، قبل إقرار الزيادة الأخير لأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية يحقق وفرة في العرض، وهو ما يٌمكن الحكومة في التحكم بالأسعار.
وأكد المتحدث أن انخفاض أسعار الدولار على مدار الأشهر الماضية، لعب دورا إيجابيا في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية.


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