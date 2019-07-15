العراق يتسلم وثيقة إثبات ملكية مقبرة لجنوده بالضفة الغربية

15 يوليه 2019 - 10:00 م

تسلم العراق، الإثنين، وثيقة من الحكومة الفلسطينية، تتضمن ملكيته رسمياً لـ"مقبرة الشهداء العراقيين" في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.



جاء ذلك خلال لقاء مشترك ببغداد، جمع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي، وفق بيان من مكتب اشتية، وصل الأناضول نسخة عنه.



ووصل اشتية صباح، الإثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية غير محددة المدة.



وأشاد اشتية "بموقف العراق الداعم لفلسطين، وبتضحيات الشعب العراقي دفاعا عن القضية الفلسطينية".



وقدم وثيقة ملكية الحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس، تعبيرا عن "الاعتزاز بهذه المواقف والتضحيات".



وتقع "مقبرة الشهداء العراقيين" شرقي نابلس، وتضم نحو 220 رفاتا لجنود عراقيين، قتلوا خلال معارك مع عصابات صهيونية مسلحة عام 1948.

