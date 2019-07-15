» تعرف على مقار "تظلمات" الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة ثلاثون يومًا وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى:-

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.