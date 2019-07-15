إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

15 يوليه 2019 - 08:36 م

في خطوة نالت إعجاب وتأييد الكثيرين، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية تعديل إرشادات السفر إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك عقب زيارة وفد من سفارة إسبانيا بالقاهرة إلى محافظة جنوب سيناء.

وقالت سفارة إسبانيا بالقاهرة، في بيان لها، إن وزارة الخارجية الإسبانية اعتبرت أن الوضع الأمني بشرم الشيخ مماثل لمدن أخرى مثل القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان أو المراكز السياحية على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر.

وقالت صحيفة «لابانجورديا» الإسبانية إن «هذا القرار جاء بعد التأكد من أن مصر بلد آمن»، ولكنها لم تقدم أي بيانات أو تفاصيل حول التقدم المحرز لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن إسبانيا كانت قد أوصت بعدم السفر إلى شرم الشيخ لأكثر من ثلاث سنوات، وأن مصر «تبذل مجهودات كبيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب منذ فبراير 2018».

السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، قال إن تعديل إرشادات السفر إلى مصر أمر جيد، خاصة أنه ستكون له آثار إيجابية عديدة.

رسالة إيجابية

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «حسن» أن أي خطوة في هذا الإطار تعد بلا شك إيجابية، حيث سينتج عنها تشجيع السائحين على القدوم لمصر، إضافة إلى أنها تُعد بمثابة رسالة لطمأنتهم، ما يؤدي إلى تراجع معدل الخوف لدى الراغبين في زيارة القاهرة.

تطور الأوضاع الأمنية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية قال إن ذلك دليل على حدوث حالة انفراجة في مصر، كما أنه دليل على تحسن وتطور الأوضاع الأمنية، فضلًا عن كونه شهادة على استقرار الأوضاع.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية المتقدمة في حال وجود خطر قد يهدد مواطنيها في إحدى الدول تصدر تحذيرات بدرجات معينة، متابعًا «قد تحذر من السفر لبعض الأماكن وقد تطالبهم بعد السفر إلا للضرورة القصوى، وقد تدعوهم لعدم السفر مطلقًا لوجود مخاطر كبيرة».

أما، العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، قال إن القرار جاء بعد تأكدهم أن الأوضاع في مصر ومستقرة وأن ما يتم ترويجه حول مصر عارِ تمامًا من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات وأكاذيب.

وأضاف لـ«المصريون»، أن ذلك يعتبر شهادة أن الدولة المصرية قوية، وأن الأوضاع سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية مستقرة وتنمو، مشيدًا بقرار الخارجية الإسبانية.

جهود القيادة السياسية

فيما، قال أشرف صحصاح، الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية، إن رفع إسبانيا الحظر عن شرم الشيخ أمر طبيعي نظرًا للجهود التي قامت بها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت للعالم أجمع إنها بلد الأمن والآمان.

وأوضح «صحصاح» أن الدولة المصرية تضع السياحة ضمن أولويات المرحلة من أجل إحداث رواج كبير في خزينة الدولة؛ نظرًا لكون السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي، لافتًا إلى أن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية كان لها المفعول السحري لتأكيد أن مصر آمنة.

وأشار الخبير السياحي، في تصريحات له، إلى أن البطولة الأفريقية جعلت الجميع يتيقن بقدرة الدولة المصرية على استضافة كافة المحافل الدولية، لافتًا إلى أن السياحة المصرية ستشهد انتعاشة بدرجة كبيرة في الفترة المقبلة.

تكليل لجهود الرئيس

من جانبه، رحب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار إسبانيا، مؤكدًا أن «هذا الاتجاه جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة بقيادة الرئيس في تحقيق الأمن والاستقرار داخل مصر واقتناع العالم كله بأن مصر أصبحت بحق بلد الأمن والأمان والاستقرار وترحب بجميع السياح من مختلف دول العالم ولديها القدرة على حمايتهم وحسن استقبالهم وتوفير جميع وسائل الراحة لهم».

وأكد «صدقي»، في بيان له، أن زيارة المسئولين والشخصيات العالمية الكبيرة ونجوم الفن والرياضة العالميين كان لها تأثيرها الكبير في الاهتمام العالمي بمدينة السلام شرم الشيخ،

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن قرار الخارجية الإسبانية هو استمرار وتأكيد لأمن وأمان مصر ورغبة مواطني جميع دول العالم في زيارة مصر والاستمتاع بها وبجمالها، خاصة مدينة شرم الشيخ.

وأضاف «عبد اللطيف»، في تصريحات صحفية، أن «رفع حظر السفر عن سيناء بشكل عام هو استمرار واقتناع هذه الدول باستقرار الوضع هناك فمؤخرًا وجدنا ألمانيا ترفع الحظر عن بعض المناطق بسيناء، والآن أسبانيا، وقريبًا روسيا، وكل هذا يؤكد أن معدلات السياحة في 2019 ستتخطى بكل تأكيد عام الذروة في 2010.

إلى هذا، أشاد النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بقرار إسبانيا برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ.

وأشار «حافظ»، في حديث له، إلى أن قرار الحظر جاء في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والعمل على مكافحة الإرهاب قبل أن يبدأ، بالإضافة إلى نجاح جولات الرئيس السيسي الخارجية التي وطدت علاقتنا بدول العالم.

تحديث المطارات

عضو لجنة السياحة والطيران المدني، أكد أن تطوير المطارات من حيث عنصر الأمن والاستعانة بأجهزة حديثة غير موجودة في مطارات أوروبية ساهم أيضًا في قرار رفع الحظر.