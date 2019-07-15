مفاجأة.. «كلوب» يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول

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استبعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، النجم محمد صلاح، جناح الريدز، من معسكر الفريق التحضيرى فى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، يبدأها أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 19 يوليو، ثم يلتقى مع إشبيلية الإسباني 21 يوليو، وبعدها يواجه سبورتنج لشبونة البرتغالي في 24 من الشهر نفسه.

قائمة ليفربول تضم 28 لاعبا تخوض المعسكر الإعدادى لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2019/2020، وهم: كلاين، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، جوميز، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، مينوليه، بروستر، روبيرتسون، أوريجي، ماتيب، كينت، لويس، فيليبس، جونز، هاوفر، أويرزينسكي، دونسان، وودبورن، ويلسون، لاروسي، أرنولد، فان دين بيرج وأثيرتون.

يأتى غياب النجم المصرى محمد صلاح، بعد مشاركته مع المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر، ومعه السنغالى ساديو مانى الذى يخوض النهائى أمام الجزائر مساء الجمعة المقبل.


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