شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

15 يوليه 2019 - 07:43 م

نشرت الفنانة منى فاروق، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووجهت من خلاله رسالة إلى الجمهور، وذلك في أول ظهور لها عقب قرار إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

وكشفت الممثلة منى فاروق عن صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ونشرت عليها مقطع فيديو مقتضبا، ووجهت الممثلة الشابة رسالة قصيرة لجمهورها، أكدت فيها أن الصفحة على فيسبوك هى صفحتها الوحيدة مطالبة الجمهور بمتابعتها عن طريق تلك الصفحة، وعلقت على مقطع الفيديو "دى صفحتى الوحيدة على الفيسبوك اعمله شير علشان الناس تعرف ومتنسوش لايك للصفحة.. بحبكم كل سنة وأنتم طيبين"، وبالفعل جمعت الصفحة أكثر من 190 ألف متابع.

وكانت منى فاروق تم إخلاء سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضى، وسط حراسة أمنية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية"، وذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.