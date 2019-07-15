  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
سياحة روس

إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

قصيدة" صدام حسين".. لبناته من داخل محبسه

تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره

كلوب

مفاجأة.. «كلوب» يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول

منى فاروق

شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

السنغال

ضربة موجعة للسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا

تنسيق

95 % للطب.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة

الاهلى

ضجة كبيرة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب «إسرائيلي»

لحظة اعتقال مصري باليابان

لحظة اعتقال مصري حاول ممارسة الجنس بالقوة مع فتاة في اليابان

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

الجيش السعودي

أول رد سعودي على هجمات الحوثيين

بعد إخلاء سبيلها في الفيديو الإباحي..

شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

آخر الأخبار

منى فاروق
منى فاروق

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ظهور صاحب أول صورة "فيس آب".. شاهد ماذا قال

#

رنا هويدي تصدم الجميع في أول ظهور لها

#

أول ظهور للحاجة "فاطمة" والقبطي صاحب هدية العمرة

#

قريبًا.. حظر التدخين في هذه المدينة

أول ظهور

فيديو إباحي

مني فاروق

نشرت الفنانة منى فاروق، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووجهت من خلاله رسالة إلى الجمهور، وذلك في أول ظهور لها عقب قرار إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

وكشفت الممثلة منى فاروق عن صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ونشرت عليها مقطع فيديو مقتضبا، ووجهت الممثلة الشابة رسالة قصيرة لجمهورها، أكدت فيها أن الصفحة على فيسبوك هى صفحتها الوحيدة مطالبة الجمهور بمتابعتها عن طريق تلك الصفحة، وعلقت على مقطع الفيديو "دى صفحتى الوحيدة على الفيسبوك اعمله شير علشان الناس تعرف ومتنسوش لايك للصفحة.. بحبكم كل سنة وأنتم طيبين"، وبالفعل جمعت الصفحة أكثر من 190 ألف متابع.

وكانت منى فاروق تم إخلاء سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضى، وسط حراسة أمنية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية"، وذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «العميد» يوضح سر تراجع مستوى محمد صلاح
» هجمات حوثية تستهدف قاعدة الملك خالد بالسعودية
» تفاصيل نقل رفات صدام حسين قبل تفجير قبره
» أمريكا تطلب دعمًا عسكريًا فى الخليج
» صحيفة إسبانية: «ماني» أفضل لاعب في العالم
» 9 طائرات لنقل مشجعي الجزائر إلى مصر
» "هواوي" تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة
» 55 سفينة تعبر قناة السويس.. وبورسعيد تستقبل 19
» البرهان يلتقى المبعوث الأمريكى إلى السودان
» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف
» إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة