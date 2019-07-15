داعية يفض غشاء بكارة 9 من طالباته داخل مسجد

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محمد فضل- متابعات

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حكمت الغرفة الاستئنافية في محكمة الجنايات بالعاصمة المغربية مراكش، بحبس واعظ مغربي متهم باغتصاب 9 من طالباته ، وفض بكارتهن وهتك عرضهن داخل المسجد، لمدة خمس سنوات ، بعد جلسات مواجهة بينه وبين الطالبات التسع، اللاتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي لمدة طويلة امتدت لشهور ، وثبوت التهمة عليه

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مغربية ، ورد بلاغ إلى مركز ترابي الدرك الملكي في " ستي فاضمة " في مراكش المغربية ، من أب يفيد اختفاء ابنته بعد سفرها الى الدار البيضاء ، وتعرضها للإغتصاب وفض بكارتها من قبل المشرف على تدريس الفتيات القاصرات في المسجد ، والانفراد بها واستغلالها جنسيًا.

وأكدت مجموعة من الفتيات زميلات ابنته هذا البلاغ ، وتم إلقاء القبض على المتهم ومحاكمته، بعد إجراء التحقيقات والسماع لأقوال الضحايا القاصرات ، وذويهم .


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