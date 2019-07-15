» صحيفة إسبانية: «ماني» أفضل لاعب في العالم

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المصريون

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طالبت صحيفة «آس» الإسبانية، بضرورة منح ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب السنغالي، جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن عام 2019.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا تطالب فيه بمنح ساديو ماني جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم عام 2019.

وقاد ساديو ماني، جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزى منتخب بلاده السنغال، للتأهل إلى نهائى كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة فى مصر ومواجهة الجزائر الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وواصل ساديو مانى تألقه الكبير وأداءه الرائع هذا الموسم بعد نجاحه بالحصول على لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول، والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي بعد الفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى الموسم المنتهى بالتساوى مع محمد صلاح.

وسجل ساديو مانى 26 هدفًا  الموسم الماضى فى مختلف البطولات وصنع 5 أهداف أخرى فى موسم خرافى للمهاجم السنغالى.

ويبتعد ساديو ماني عن الحصول على بطولة جديدة هذا الموسم إذا نجح فى قيادة السنغال للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.


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