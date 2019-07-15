» 9 طائرات لنقل مشجعي الجزائر إلى مصر

15 يوليه 2019 - 06:13 م

قررت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، زيادة عدد الطائرات المخصصة لنقل المشجعين الجزائريين إلى القاهرة من أجل حضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي سيلتقي فيها محاربي الصحراء مع السنغال الجمعة المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين: "إضافة إلى بياننا الصحفي ليوم السبت 13 يوليو 2019، المتعلق بتخصيص 6 طائرات نقل عسكرية، لنقل 600 مشجع للمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكرية إضافية لنقل 270 مشجعا، أي 9 طائرات في المجموع، ليصل العدد الإجمالي للمشجعين إلى 870، من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".