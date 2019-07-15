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مصرع طفلة بعد انزلاقها بين جدار وكابينة مصعد أثناء نزولها بالإسكندرية

قضايا وحوادث

مصرع
مصرع

عصام الشربيني

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لقيت طفلة مصرعها أثناء استقلالها "المصعد" بالعقار محل سكنها بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، بعدما انزلاق جسدها بين الجدار وكابينة المصعد.
 
تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا يفيد وفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.
 
وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "ملك.ع.ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار، بها إصابات بكسور وجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وبسؤال والدها قرر أن ابنته استقلت المصعد بمفردها من الطابق الرابع للنزول إلى الشارع، وتسبب وجود عطل في باب المصعد بسقوطها بين كابينة المصعد والجدار ووفاتها.
 
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجرى نقل جثة الطفلة المتوفاة إلى المشرحة.
 
وبالعرض على المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح جثة الطفلة لبيان سبب والوفاة وندب لجنة من حى المنتزه ثان لمعاينة المصعد، واستدعاء حارس العقار وأسرة الطفلة لسؤالهم وطلب تحريات المباحث.

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