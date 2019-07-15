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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يومًا

قضايا وحوادث

حبس
حبس

عصام الشربيني

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حبس 10 متهمين جدد بتهمة نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة العامة حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإنضمام الي جماعة ونشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات.

وأسندت النيابة للمتهمين  " محمود . ا" ، و" محمد . أ " ، و "جمال . ي"، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت عى خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحيازة منشورات ، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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