تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يومًا

15 يوليه 2019 - 06:03 م

جددت النيابة العامة حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإنضمام الي جماعة ونشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمود . ا" ، و" محمد . أ " ، و "جمال . ي"، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت عى خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحيازة منشورات ، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.