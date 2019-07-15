الصين: إجراءات لتيسير أنشطة قطاع الأعمال وتحفيز الاقتصاد

15 يوليه 2019 - 06:00 م

أعدت الصين مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة.

وتتضمن مسودة التوجيهات التي نشرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية، وتكافؤ الفرص في الدخول إلى السوق، ومزيدًا من الدعم للشركات الخاصة والصغيرة، في إطار خطط على نطاق أوسع لتحفيز الاقتصاد.

وتشكو الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الصين من معاملة غير عادلة فيما يتعلق بالدخول إلى السوق، إضافة إلى المعوقات الإدارية والتراخي في تطبيق القانون.

وتأتي الإجراءات بعد سلسلة من البيانات في الأسابيع الماضية تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، حيث يتوقع أن تعلن الصين، اليوم، أن النمو في الربع الثاني من العام كان الأضعف في 27 عامًا على الأقل.