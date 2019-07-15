» "هواوي" تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة

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تعتزم شركة هواوي للاتصالات إلغاء العديد من الوظائف في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت تشتبه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المجموعة الصينية العملاقة تتعاون مع سلطات بكين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الوظائف التي سيتم إلغاؤها ستطاول مركز "فوتشروي تكنولوجيز" للبحث والتنمية التابع للمجموعة، والذي يوظف نحو 850 شخصًا موزعين على عدة ولايات.

وقد يشمل هذا القرار مئات الوظائف، بحسب ما أوردت الصحيفة، مشيرة إلى أن الشركة عرضت على الصينيين العاملين في المركز العودة إلى البلاد والحفاظ على وظائفهم.

وتتهم واشنطن مجموعة هواوي بالتعاون مع سلطات بكين، وتخشى أن تتمكن أجهزة الاستخبارات الصينية من الوصول إلى البيانات المنقولة على الشبكات المستقبلية بواسطة أجهزة هواوي.

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