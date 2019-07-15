أمريكا تطلب دعمًا عسكريًا فى الخليج

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أعلنت هولندا، اليوم الإثنين، أنها ستدرس طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم دعم عسكري لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن حكومة بلاده ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف سبتمبر القادم، قبل أن تتخذ قرارا بهذا الشأن.

وأوضح بلوك، في تصريحات إعلامية، أن عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية.

وتابع: "سنستغل فترة الصيف من أجل أن نرى ماهو شكل القرار الذي سنتوصل إليه".

وتسعى الدول الأوروبية إلى تخفيض التصعيد في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطالب هذه الدول طهران بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع عدد من دول العالم في 2015، رغم انسحاب واشنطن منه من طرف واحد، وإعادة فرضها عقوبات على طهران. 


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