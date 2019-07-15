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المالية" توجه قيمة غرامات "الكاش" لرفع كفاءة منظومة الدفع الإلكتروني

مال وأعمال

وزارة المالية
وزارة المالية

عصام الشربيني

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"المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي

جددت وزارة المالية تأكيدها أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات".

وقالت «الوزارة»، فى بيان لها، إنها بصدد الاستفادة من قيمة الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفين، طبقاً لقانون تنظيم الدفع غير النقدى، والتى تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل، الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وفقا لرؤية «مصر 2030».

وأوضحت «الوزارة»، أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكا أصيلا فى إنجاح المنظومة، مناشدة المواطنين إبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت.

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