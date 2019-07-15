مستشفى سوهاج الجامعى يفتتح صيدالياته لعمليات الطوارئ

15 يوليه 2019 - 05:43 م

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج يرافقة الدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب البشري، صيدلية خاصة بعمليات الطوارئ، وذلك بالطابق الأول بمبنى عبيد بالمستشفى الجامعي، بحضور نخبة من رؤساء الأقسام وأطباء المستشفي.

وقال أحمد عزيز، إن الهدف من إنشاء تلك الصيدلية هو تخفيف العبء على المواطنين المترددين على المستشفى الجامعي، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والمستهلكات اللازمة لإجراء عمليات الطوارئ .

واوضح رئيس الجامعة، فى بيان أن الصيدلية تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الطوارئ، حيث يقوم الطبيب المقيم بكتابة المستلزمات الطبية اللازمة للمريض وادوية التخدير وغيرها حسب نوع العملية الجراحية وتقوم الحكيمة بصرفها مجاناً.

و أشار إلى أن تلك الصيدلية تخدم عمليات طوارئ العظام، والجراحة العامة، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، ومعظم عمليات الطوارئ داخل المستشفي، بالإضافة إلى انها تخدم قوائم العمليات الخاصة بقسمى جراحة القلب والصدر و جراحة المخ والأعصاب.

وأعرب عميد الكلية عن رضاء الأطباء بتشغيل تلك الصيدلية مما يقلل الضغط عليهم وعلى اقارب المرضى فى توفير مستلزمات العمليات الجراحية، موضحاً أن إدارة الجامعة تسعى إلى تعميم تلك التجربة فى مختلف الأقسام بالمستشفي.