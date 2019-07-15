محافظ الفيوم يلتقى وفد مجلس بغداد لتعزير سبل التعاون المشترك

15 يوليه 2019 - 05:36 م

التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وفد محافظة بغداد العراقية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من القطاعات، برئاسة الدكتور رياض ناصر العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد بدولة العراق، وعضوية المستشار موسى مهدى المستشار السياسى بالسفارة العراقية بمصر، والمهندس سلام عبد الإله إبراهيم مدير مكتب رئيس محافظة بغداد.

حضر اللقاء اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، والدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى للأكاديميين العرب، والنائب أحمد مصطفى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

خلال اللقاء رحب محافظ الفيوم بوفد مجلس محافظة بغداد العراقية، معرباً عن بالغ سعادته لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى القطاعين الخدمى والتنموي، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم تسعى بخطى جادة للارتقاء بكافة القطاعات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة القطاعات التى تتصل بحياتهم بشكل مباشر، من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات فى إطار من التعاون المشترك وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات.

وأضاف محافظ الفيوم بأن المحافظة بمثابة مصر الصغرى حيث تتمتع بالعديد من المقومات البيئية والطبيعية والسياحية والأثرية مما يجعلها قبلة للمستثمرين،كما أكد على الصلات القوية التى تجمع بين الشعبين المصرى والعراقى متمنياً أن يحقق اللقاء نتائج إيجابية على أرض الواقع.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد بدولة العراق عن بالغ سعادته بهذا اللقاء، كما قدم شكره لمحافظ الفيوم، ثم استعرض عدداً من الخدمات التى تقدم للمواطن العراقى بالقطاعين الخدمى والتنموي، وتناقش ومحافظ الفيوم وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة عن آليات تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الفيوم، حيث استعرض عدد من وكلاء الوزارة وأعضاء الجهاز التنفيذى بعضاً من الخدمات شملت مياه الشرب والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى والصحة والتعليم والشباب والرياضة وتنمية بحيرة قارون والقرى المنتجة وتمكين المرأة والبيئة والاستثمار والزراعة والموارد المائية والرى وكيفية التخلص من النفايات الطبية وأساليب جمع القمامة المنزلية وفرزها وتدويرها، والنظافة العامة والتشجير.

وفى نهاية اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى يوضح أهم ما تتميز به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وبيئية وأثرية.