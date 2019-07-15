لحظة اعتقال مصري حاول ممارسة الجنس بالقوة مع فتاة في اليابان

محمد فضل- متابعات
اعتقلت السلطات اليابانية شخص مصري ، تحرش بفتاة عشرينية وفضحته الكاميرات .
وكان المصري “أ. ش. ز.” ، عائداً من عمله ويقود دراجة نارية ، في حي Nerima ، حين لمح فتاة عشرينية وهي تتوجه إلى العمارة التي تقيم فيها ، فتتبعها “أبو الفتوح” بهدف التحرش بها .
ووفقاً لما نقلته العربية نت ، فقد وصل خلفها حتى مدخل العمارة وانقض عليها معتقداً أنها سوف تستسلم له ، لكن الفتاة فاجئته بالمقاومة ، وحاول طرحها أرضاً بالقرب من المصعد ولكنها ظلت تصرخ حتى غادر المكان وهرب سريعاً .
وبعد 45 يوماً من المطاردة تمكنت الشرطة من القبض عليه ، وعند مواجهته بجريمته نفى ما حدث بالرغم من عرض تسجيل كاميرات المراقبة أمامه .
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