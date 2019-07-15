قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات 2019

15 يوليه 2019 - 05:31 م

أيام قليلة وينطلق تنسيق 2019 التابع لوزارة التعليم العالى،ويتساءل طلاب الثانوية العامة بشكل مستمر عن طريقة احتساب التوزيع الجغرافى وأى جامعة يتبعها الطالب.

ويقدم "المصريون" قواعد التوزيع الجغرافى مفصلة لطلاب الثانوية قبل انطلاق أعمال التنسيق.

قواعد التوزيع الجغرافى:

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على اساس مايلى :

يتم تجميع الجامعات ( بالنسبة للإدار ات التعليمية ) فى عدة مجموعات على النحو التالى ويلزم ان يختار الطالب جميع الكليات الممكنه فى قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة ( ب) كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنه للكليات من القطاع من المجموعة ( ب) قبل بدء اى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى :

مجموعة (أ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة من الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة للمدارس الداخلية ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة

اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافى واحد ويضم جامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان ) كمايضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافى وكذلك الكليات التابعة لجامعات اخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى على الايتم تحويل مناظر بين هذه الكليات .

يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعى 2017/2018 وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى ما عدا الكليات والمعاهد التالية التى تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمى:

كليات التربية

كليات التربية النوعية.

كليات التمريض.

المعاهد الفنية للتمريض.

يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

مجموعة (أ) إجبارية: جامعتى (المنصورة – الزقازيق)، وفى حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق.

مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالي:

مجموعة (أ) إجبارية: جامعتى (مدينة السادات – دمنهور).

مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).

إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعى 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزارى 2121 بتاريخ 28/6/2016.

ملحوظة هامة:-

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية من محافظات (مطروح – الوادى الجديد – جنوب سيناء-) الراغبين فى الالتحاق بإحدى الكليات التى يتم القبول بها على أساس جغرافى سيتاح لهم أولا تسجيل الكليات الكائنة بمحافظاتهم ثم باقى الكليات غير الموجودة بمحافظاتهم وفقاً لترتيب جداول التوزيع الجغرافي.

مثال كلية الطب البيطرى بمطروح يقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة اولى طب بيطرى مطروح ثم طب بيطرى اسكندرية ثم باقى الجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.

ومثال كلية الطب يقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى طب إسكندرية حيث لا يوجد كلية طب بمطروح ثم يسجل باقى كليات الطب بالجامعات حسب جدول التوزيع الجغرافي.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظة البحر الأحمر سيتاح لهم تسجيل رغباتهم مجموعة (أ) اجبارية على كليات جامعات ( جنوب الوادى– السويس – المنيا – بنى سويف – اسوان – سوهاج – اسيوط – حلوان – مجموعة اجبارية (ب ) على كليات جامعات ( القاهرة – عين شمس).

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