تعليق الكويت على تسليم مطلوبين إلى مصر

15 يوليه 2019 - 05:30 م

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأكد "الجار الله"، في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلادها، على التعاون بين البلدين فى مجال تسليم المطلوبين وفقًا للاتفاقيات، معربًا فى الوقت ذاته عن عن "الأسف" لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت.

وأضاف أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدًا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.