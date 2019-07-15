  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

تعليق الكويت على تسلِّم مطلوبين إلى مصر

مجلس النواب

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون المحاماة

الملك سلمان

التقى 3 رؤساء.. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

مدبولي،

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين

محمد صلاح

رسالة قوية من «كوبر» إلى محمد صلاح

الطقس

قريبًا.. موجة حارة لم تشهدها مصر منذ التسعينات

سجل

بالأرقام.. ارتفاع استمارة البطاقة الشخصية وشهادة الوفاة

طفلة العياط

بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"

الرئيس اللبنانى: حريصون على استمرار قوات اليونيفيل فى الجنوب

عرب وعالم

الرئيس اللبنانى
الرئيس اللبنانى

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

السيطرة على حريق بالسوق القديم بشرم الشيخ

#

تشيلى تعثر على أقدم أثر بشرى فى الأمريكتين

#

السيطرة على حريق في شقة بجسر السويس

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرص بلاده على استمرار قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) فى أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006).


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، قبيل توجه الأخير إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة فى مجلس الأمن فى 22 يوليو الجارى حول القرار 1701.

وأعرب عون عن أمله فى تجاوب مجلس الأمن مع مطلب بلاده بتمديد ولاية (اليونيفيل)، وذلك تمكينًا لها من الاستمرار فى الاضطلاع دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وعرض على المنسق الأممى نتائج الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان (الخروقات للأجواء والمياه الإقليمية والحدود البرية)، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقرار (1701)؛ حفاظًا على استقرار الحدود، وذلك على نحو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبنانى إلى جانب قوة (اليونيفيل).

من جهته.. وضع المنسق الأممى كوبيش، الرئيس اللبنانى فى صورة المداولات التى جرت فى شأن تطبيق القرار (1701)، وموقف الأمم المتحدة من القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل فى ضوء الوساطة التى تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس اللبنانى عن دهشته إزاء الأسباب التى تمنع المجتمع الدولى من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة فى سوريا، مشيرًا إلى أن التقارير التى ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن فى الوضع الأمنى فى معظم المناطق السورية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف
» محتجو هونج كونج يصعدون الاشتباكات مع الشرطة
» روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات
» إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا
» التعليم العالى: 20% نسبة قبول طلاب الثانوية بالجامعات التكنولوجية
» رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين
» بيان رسمي.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة «رينارد»
» إحالة مدير طرق القاهرة ومعاونيه للمحاكمة
» بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"
» النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة