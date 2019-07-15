» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف

15 يوليه 2019 - 05:25 م

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، إن موقف بلاده ثابت من القضية الفلسطينية، معتبراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن "بشكل مشرف".

وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية في بغداد "اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني وبحثنا في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية".

وأكد عبد المهدي، أن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية، ونرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة".

وتابع، أنه "تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف، ومن أراد تمريرها أصبح في شك من إمكانية تحقيقها".

ويتردد أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، في 27 و29 يونيو الماضي، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى أبرزها العراق.

وأردف عبد المهدي "أن قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفّظ".

يشار أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل صباح الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية غير محددة المدة. -