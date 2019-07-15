» محتجو هونج كونج يصعدون الاشتباكات مع الشرطة

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تظاهر عشرات الآلاف في إحدى ضواحي هونج كونج الكبرى،، احتجاجًا على معالجة الحكومة ملف مشروع قانون تسليم المشتبه بهم لبكين، والذي أحيا مخاوف من سيطرة الصين على المدينة والنيل من الحريات المكتسبة فيها.
ونزل الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر المنصرم في أكبر وأعنف احتجاجات منذ عقود اعتراضًا على مشروع قانون تسليم المشتبه بهم الذي يسمح بإرسالهم للصين لمحاكمتهم أمام محاكم يهيمن عليها الحزب الشيوعي.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع بعض المحتجين الذين استخدموا حواجز معدنية وغيرها من الأشياء لإغلاق عدد من الطرق.
وعادت هونج كونج للسيادة الصينية عام 1997 ضمن صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تضمن لشعبها حريات لمدة خمسين عامًا لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي في الصين، بما يشمل حرية التظاهر واستقلالية النظام القضائي.

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