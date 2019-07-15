» روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني،أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.
وقال: "نؤمن دائمًا بالمحادثات.. إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان".
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرضه عقوبات كانت مفروضة على طهران قبل إبرام الاتفاق.
وردًّا على العقوبات الأمريكية أعلنت طهران، في مايو، عزمها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق. وفي تحدٍّ لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67% الذي يجيزه هذا الاتفاق.

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