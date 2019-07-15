"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

15 يوليه 2019 - 05:23 م

استدعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أعضاء المجلس المتواجدين خارج القاعة ، للتصويت على قانون المحاماة.

وقال رئيس البرلمان: "السادة النواب خارج القاعة يتفضلوا بالدخول، متسائلًا "هما راحوا فين؟"، ليرد أحد الأعضاء داخل الجلسة: "بياكلوا".

ورد على عبد العال، قائلا: "بياكلوا إيه؟.. هو فيه أكل دلوقتي لسه فطرانين"، مهددًا بنشر أسماء النواب المتغيبين، وكذلك بحصر أسمائهم وإحالتهم للجنة القيم، بسبب إعاقتهم عمل المجلس، قائلا: "وخليهم ينجحوا بقى المرة اللي جاية".

وانتهى المجلس من مناقشة المواد التي قدم بها بعض النواب، إعادة مداولة وفي مقدمتها المادة الخاصة بحرمان قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، وهو ما أقره البرلمان بعدم أحقية خريجي كليات الحقوق تعليم مفتوح من عضوية نقابة المحامين.