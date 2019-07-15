  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

تعليق الكويت على تسليم مطلوبين إلى مصر

مجلس النواب

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون المحاماة

الملك سلمان

التقى 3 رؤساء.. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

مدبولي،

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين

محمد صلاح

رسالة قوية من «كوبر» إلى محمد صلاح

الطقس

قريبًا.. موجة حارة لم تشهدها مصر منذ التسعينات

سجل

بالأرقام.. ارتفاع استمارة البطاقة الشخصية وشهادة الوفاة

طفلة العياط

بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

"عبدالعال" يهدد النواب الغائبين عن اجتماع الموازنة

#

"عبد العال" عن التعديلات الدستورية: "ضميري يؤنبني"

#

عبد العال غاضبًا من النواب: "توقيع بدون حضور غير مقبول"

#

«عبدالعال» ينشر أسماء 145 نائب «مزوغ»

استدعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أعضاء المجلس المتواجدين خارج القاعة ، للتصويت على قانون المحاماة.

وقال رئيس البرلمان: "السادة النواب خارج القاعة يتفضلوا بالدخول، متسائلًا "هما راحوا فين؟"، ليرد أحد الأعضاء داخل الجلسة: "بياكلوا".

ورد على عبد العال، قائلا: "بياكلوا إيه؟.. هو فيه أكل دلوقتي لسه فطرانين"، مهددًا بنشر أسماء النواب المتغيبين، وكذلك بحصر أسمائهم وإحالتهم للجنة القيم، بسبب إعاقتهم عمل المجلس، قائلا: "وخليهم ينجحوا بقى المرة اللي جاية".

وانتهى المجلس من مناقشة المواد التي قدم بها بعض النواب، إعادة مداولة وفي مقدمتها المادة الخاصة بحرمان قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، وهو ما أقره البرلمان بعدم أحقية خريجي كليات الحقوق تعليم مفتوح من عضوية نقابة المحامين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف
» محتجو هونج كونج يصعدون الاشتباكات مع الشرطة
» روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات
» إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا
» التعليم العالى: 20% نسبة قبول طلاب الثانوية بالجامعات التكنولوجية
» رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين
» بيان رسمي.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة «رينارد»
» إحالة مدير طرق القاهرة ومعاونيه للمحاكمة
» بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"
» النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة