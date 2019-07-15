«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

15 يوليه 2019 - 05:22 م

أبدى المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حزنه الشديد على وفاة 7 مواطنين في إحدى ولايات الجزائر خلال الاحتفالات بتأهل ثعالب الصحراء لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب «دراجي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «تويتر»: «فرحة ما تمت.. فرحتنا بتأهل منتخبا الوطني إلى نهائي الكان لم تكتمل بسبب وفاة سبعة مواطنين في ولاية جيجل إثر حادث مرور اليم وهم يحتفلون بالتأهل ليلا».

وأضاف: «تعازي الأخوية لأسر الضحايا وأبناء شعبنا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون».

يُذكر أن المنتخب الجزائري ضمن مقعده في نهائي كأس الأمم بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية المٌقامة في مصر.