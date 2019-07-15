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إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا

قضايا وحوادث

ملك الكاشف
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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أديب يطالب بالإفراج عن ملك الكاشف المتحولة جنسيًا

أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتحولة جنسيا ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التى تٌجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على "فيس بوك".

ووجهت النيابة للمتهمة فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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