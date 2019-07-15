تفاصيل اجتماع "مدبولي" بوزير التعليم بشأن التعاون مع ألمانيا

15 يوليه 2019 - 05:14 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. وحضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وخلال اللقاء، عرض وزير التعليم أهم جوانب التعاون المستقبلي مع الجانب الألمانى فيما يخص التعليم الفنى، لا سيّما من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب وتقييم معلمى التعليم الفنى، وكذلك مقترح إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفنى والتدريب التقنى، خاصة وأن معايير الجودة التى يتطلبها التعليم الفنى تختلف عن المعايير الأخرى لباقى أنواع التعليم.