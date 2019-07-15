» التعليم العالى: 20% نسبة قبول طلاب الثانوية بالجامعات التكنولوجية

15 يوليه 2019 - 05:14 م

كشفت وزارة التعليم العالي عن نسبة القبول بالجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية العامة والتى تم تحديدها بـ20% من إجمالي عدد المقبولين، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

وتقبل الجامعات التكنولوجية، طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".

وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد 21 يوليو عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت القادم، نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.