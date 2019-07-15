رسالة قوية من «كوبر» إلى محمد صلاح

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مصر

المصريون

محمد صلاح

كوبر

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على توجيه رسالة إلى النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي بالتواضع، وذلك من أجل الحفاظ على المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي.

وقال «كوبر» في تصريحاته لقناة ام بي سي مصر: «صلاح له قيمة عالية للغاية، ومن افضل 5 لاعبين في العالم بدون شك، هو في مستوى عالي للغاية الآن، وأمامه تحدي كبير».

وأكمل: «التحدي أمام صلاح هو الحفاظ على مستواه، عندما تصل إلى هذا المستوى المرتفع للغاية، تحتاج مجهود وتواضع واحترام كبير من أجل الحفاظ على هذا المستوى».

وعن تفضيله للمدرب المحلي عن الأجنبي، قال الأرجنتيني كوبر: «المدرب المحلي تكون لديه حساسية كبيرة لا توجد في المدرب الأجنبي، وهذه الحساسية أحيانًا تكون ضد اللاعب، وأحيانا نكون في حاجة أن يكون الذهن هادئًا وباردًا من أجل تحصل على قرارات صائبة لصالح المنتخب».


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