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وزير البترول يستقبل نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة الأمريكية

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عصام الشربيني

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشئون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية على رأس وفد من أعضاء الغرفة حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع البترول المصرى والنجاحات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة فى مختلف مجالات الصناعة البترولية ، وأكد الملا على أن قطاع البترول زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التى تمثل أرضية صلبة لتوسع أنشطة الشركات العالمية العاملة فى مصر وجذب شركات جديدة .

وأشار الملا إلى علاقات الشراكة الناجحة والمتميزة مع الشركات الأمريكية العاملة فى مصر التى تعد نموذجا يحتذى به مشيداً بأدائها فى أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه والتسويق والتوزيع وتنفيذ المشروعات البترولية ، والتى تدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية .

كما استعرض الملا برنامج التطوير والتحديث الجارى تنفيذه والذى يشمل كافة التخصصات فى الصناعة البترولية والتركيز على إعداد الكوادر الشابة لتأهيلها لتولى المناصب القيادية فى الفترة القادمة .

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أهداف قانون تنظيم سوق الغاز كإطار قانونى وتنظيمى والذى بموجبه تم إنشاء الجهاز التنظيمى لسوق الغاز والذى يعد أحد العوامل المهمة فى خطوات مصر للتحول لمركز إقليمى محورى لتجارة وتداول البترول والغاز ، حيث أنه يحفز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة فى سوق تجارة الغاز فى مصر وهو ما تكلل مؤخراً بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة.

ومن جانبه أشاد نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالنتائج التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة فى مختلف الأنشطة البترولية منوها بالبرنامج الطموح الذى يتم تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع البترول وما يتضمنه من برامج عمل متكاملة ومهمة وخاصة برنامج إعداد الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء ، مشيراً إلى استمرار الغرفة فى تقديم الدعم والدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المتوسطة حيث تم إعداد برامج تدريبية ومدربين على مستوى متميز لـ 50 فرداً من الإدارة المتوسطة كمرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى تشمل تدريب المزيد من العاملين .

كما أثنى على الإجراءات التى اتخذها قطاع البترول لتنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة بما يسهم فى تحقيق الفائدة المشتركة لكل الأطراف.

وأشاد أيضاً بمشاركة الشركات الأمريكية فى مختلف الأنشطة البترولية والرؤية الاستراتيجية لوزارة البترول فى التعامل مع الشركات العالمية لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة والتى كان لها دور مهم فى التوسع فى حجم أنشطة الشركات الأمريكية العاملة فى مصر ودخول شركات جديدة مثل إكسون موبيل فى مجال البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى مصر .

حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني 

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