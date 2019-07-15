وزير البترول يستقبل نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة الأمريكية

15 يوليه 2019 - 05:08 م

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشئون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية على رأس وفد من أعضاء الغرفة حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع البترول المصرى والنجاحات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة فى مختلف مجالات الصناعة البترولية ، وأكد الملا على أن قطاع البترول زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التى تمثل أرضية صلبة لتوسع أنشطة الشركات العالمية العاملة فى مصر وجذب شركات جديدة .

وأشار الملا إلى علاقات الشراكة الناجحة والمتميزة مع الشركات الأمريكية العاملة فى مصر التى تعد نموذجا يحتذى به مشيداً بأدائها فى أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه والتسويق والتوزيع وتنفيذ المشروعات البترولية ، والتى تدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية .