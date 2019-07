فنانة شهيرة تثير الجدل بصور عارية بالـ«هوت شورت»

نشرت الفنانة منة فضالي، صور لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أثارت الجدل، واتهمها البعض بتعمد نشر الإثارة من خلال التعري.

وتظهر منة فضالي في الصور بـ«هوت شورت» وهي تجلس بأكثر من وضعية لتبدي مفاتنها، وهو ما انتقدها عليه البعض، بينما أشاد آخرون بجمالها.

وكتبت الفنانة تعليقًا على صورها :« الحياة هي أصعب امتحان يفشل كثير من الناس لأنهم يحاولون التعامل مع الآخرين لا يدركون أن كل شخص لديه ورقة سؤال مختلفة».



LIFE is the most difficult exam many people fail because they try to cope others not realizing that everyone has a different question paper ?? pic.twitter.com/HvqwYHeRyD

