فنانة شهيرة تثير الجدل بصور عارية بالـ«هوت شورت»

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منة فضالي
منة فضالي

محمد فضل

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فنانة

جدل

هوت شورت

منة فضالي

عرى

نشرت الفنانة منة فضالي، صور لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أثارت الجدل، واتهمها البعض بتعمد نشر الإثارة من خلال التعري.

وتظهر منة فضالي في الصور بـ«هوت شورت» وهي تجلس بأكثر من وضعية لتبدي مفاتنها، وهو ما انتقدها عليه البعض، بينما أشاد آخرون بجمالها.

وكتبت الفنانة تعليقًا على صورها :« الحياة هي أصعب امتحان يفشل كثير من الناس لأنهم يحاولون التعامل مع الآخرين لا يدركون أن كل شخص لديه ورقة سؤال مختلفة».


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