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وزير النقل يتابع معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع

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وزير النقل
وزير النقل

عصام الشربيني

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اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات شركة سيماف لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع لصالح هيئة السكك الحديدية بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه و تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب وحضر اللقاء رئيس وقيادات السكة الحديد وقيادات وزارة النقل

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية الإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية مشيرا إلى أن الـ140 عربة التي يشملها العقد تنقسم إلى 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة لافتا إلى أن استراتيجية وزارة النقل في هذا الصدد ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب حيث تم تسليم 60 عربة وذلك للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب مشيرا الى ان الوزارة تسيير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الاول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة وهو ماتمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب والتعاقد مع تالجو الاسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب بالاضافة الى تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة

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