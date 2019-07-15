  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" يبحث عن النواب: «تعالوا مفيش أكل دلوقتي»

حفيظ دراجي

«حفيظ دراجي» عقب تأهل الجزائر: «يا فرحة ما تمت»

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

تعليق الكويت على تسلِّم مطلوبين إلى مصر

مجلس النواب

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون المحاماة

الملك سلمان

التقى 3 رؤساء.. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

مدبولي،

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين

محمد صلاح

رسالة قوية من «كوبر» إلى محمد صلاح

الطقس

قريبًا.. موجة حارة لم تشهدها مصر منذ التسعينات

سجل

بالأرقام.. ارتفاع استمارة البطاقة الشخصية وشهادة الوفاة

طفلة العياط

بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"

وزير الإسكان يلتقى مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الحياة السياسية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تعلق جزئيا مساعدات برنامج الغذاء العالمي بصنعاء‎

#

كواليس اجتماع "أبو ريدة" و"الخطيب" لإنهاء أزمة الدورى

#

مدبولي يستقبل مدير عام منظمة الـ "فاو"

#

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لوكالة «أونروا»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"في مصر، ومسئولى البرنامج، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة المسودة النهائية لـ"السياسة الوطنية الحضرية"، التى أعدها مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من وضع "السياسة الوطنية الحضرية"، هو رسم السياسات التى تقوم بتطبيقها الجهات المعنية بالدولة، من أجل النهوض بالحضر المصرى، والوصول للمفهوم الحقيقى للتحضر، وهو أن يمارس الإنسان الأنشطة الحضرية، ويحيا بثقافة حضرية، وليس فقط أن يعيش فى الأماكن الحضرية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات، للمساهمة فى تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، موضحاً أن المدن الجديدة التى تقيمها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتساهم فى النهوض بالمدن العمرانية القائمة، ومساعدتها فى أداء أدوارها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التوجهات الرئيسة لـ"السياسة الوطنية الحضرية"، وتشمل، التوجه نحو رفع نسبة التحضر لتصل إلى 60 - 65 % من إجمالي السكان عام 2050 بما يدعم جهود مصر للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم، واحترام الثنائية القائمة في النسق العمراني المصري من سيطرة القاهرة والإسكندرية، وتوجيهها بما يدعم التنافسية العالمية والإقليمية المصرية، ودعم التكتلات العمرانية الناشئة في النسق العمراني في صورة تكتلات حضرية/حضرية، وحضرية/ريفية، للوصول إلى اقتصاديات حجمية تدعم التنمية الاقتصادية لهذه التكتلات، وإعادة الهيكلة العمرانية للقاهرة والإسكندرية، والتكتلات العمرانية الناشئة، مع تطوير منظومة إدارة التنمية العمرانية بما يتلاءم مع هذه الهياكل العمرانية الجديدة، واعتماد التنمية الريفية كمحور رئيسى في التنمية الحضرية من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم توسعة الأحوزة العمرانية إلا في أضيق الحدود مع دعم الارتباطات الريفية / الحضرية، والتوجه نحو نسق عمراني أكثر ديناميكية، من خلال دعم الاتصالية وتقوية العلاقات والارتباطات المتبادلة بين الريف والحضر وبين العمران القائم والجديد، وتوجيه النمو نحو المدن الصحراوية ومدن الظهير الصحراوي وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة القائمة، ومواكبة التوجهات الحديثة نحو النمو المستدام والنمو الذكي للمدن لكل من المدن الجديدة والمدن القائمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف
» محتجو هونج كونج يصعدون الاشتباكات مع الشرطة
» روحاني: إيران مستعدة للحوار مع أمريكا إذا رفعت العقوبات
» إخلاء سبيل «ملك الكاشف» المتحولة جنسيا
» التعليم العالى: 20% نسبة قبول طلاب الثانوية بالجامعات التكنولوجية
» رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توفير السلع المختلفة للمواطنين
» بيان رسمي.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة «رينارد»
» إحالة مدير طرق القاهرة ومعاونيه للمحاكمة
» بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"
» النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة