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بيان رسمي.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة «رينارد»

الرياضة

رينارد
رينارد

أمير سعد

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نفى الاتحاد المغربى لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيان رسمي استقالة الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلسي من منصبه.

وأصدر الاتحاد المغربى لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالى، «تنفى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التى يتم تداولها حاليا بشأن تقديم هيرفى رونار استقالته من تدريب المنتخب الوطنى الأول إلى حدود الساعة».

وأضاف "جدير بالذكر أن فوزى لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد لقاءين يومى الأحد والاثنين مع هيرفى رونار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا  على عقد اجتماعات أخرى فى الأيام المقبلة".

وسيطرت حالة من الصدمة والغضب فى الشارع الرياضى المغربى عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة امم افريقيا 2019 بركلات الترجيح أمام منتخب بنين.

وكانت جماهير المغرب تمنى نفسها بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخها فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التى يمتلكها المنتخب، مثل حكيم زياش ويوسف النصيرى ومهدى بن عطية، بجانب تواجد مدرب كبير صاحب خبرة واسعة فى الكرة الأفريقية هو الفرنسى هيرفى رينارد.

ونال اللاعبون النصيب الأكبر من الانتقادات الإعلامية والجماهيرية عقب الخروج من "كان 2019"، بسبب المستويات المتواضعة التى ظهروا عليها، لاسيما حكيم زياش البالغ من العمر 26 عاما والذى لم يسجل أى أهداف خلال 4 مباريات فى البطولة القارية، كما أنه أضاع ضربة جزاء فى آخر دقيقة من المباراة التى كان من شأنها أن تمنح "أسود الأطلس" التأهل إلى دور ربع النهائى.

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