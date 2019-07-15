التقى 3 رؤساء.. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

15 يوليه 2019 - 04:56 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم ثلاث رؤساء سابقين للبنان، كما أصدر أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في شاب باكستاني والقتل قصاصًا في آخر سعودي، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي أمام المحاكم.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة محايل بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة في بيانها: أقدم / علي بن محمد بن علي آل سعد – سعودي الجنسية – على قتل/ أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد – سعودي الجنسية –، وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتابعت: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن محمد بن علي آل سعد – سعودي الجنسية – اليوم الإثنين 12 / 11 / 1440 هـ في محافظة محايل بمنطقة عسير.

كما نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرّب مخدرات -باكستاني الجنسية- كان قد قُبض عليه في أثناء قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية: قال الله تعالى:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / مزمل شاه قلندر شاه - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / مزمل شاه قلندر شاه، اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

واختتمت الوزارة مؤكدة: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

على الجانب الآخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.